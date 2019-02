Scale 30-Index startet stark in die Woche!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Scale 30-Index demonstriert heute wieder relative Stärke. Knapp 0,75 Prozent schraubt sich der Index für kleine- und mittelgroße Unternehmen in der ersten Handelsstunde nach oben. Antreiber sind heute unter anderem die Aktien von Datagroup, JDC Group sowie Mensch und Maschine.

Vor rund einem Jahr hat die Deutsche Börse für kleine und mittelgroße Unternehmen das Börsensegment Scale geschaffen. Voraussetzung für eine Aufnahme in das Scale Segment sind unter anderem eine Unternehmenshistorie von mindestens zwei Jahren und eine Mindestmarktkapitalisierung von 30 Mio. Euro. Aktuell sind 48 Unternehmen im Scale-Segment enthalten. Der Scale 30-Index enthält die 30 liquidesten Aktien, die im Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Entscheidend für die Aufnahme in den Scale 30-Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung im Scale 30-Index erfolgt nach Marktkapitalisierung. Vierteljährlich wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Das IT-Unternehmen Datagroup erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von 272 Mio. Euro und generierte dabei ein EBIT von 20. Seit dem Börsengang 2006 wurden bereits 21 Unternehmen übernommen und 2020 will Datagroup Marktführer als Outsourcer und Cloud-Anbieter für Firmen mit 250 - 5.000 IT-Arbeitsplätzen werden. JDC Group ist ein Finanzdienstleister und steigerte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 den Umsatz um rund zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis gab derweil aufgrund hoher Investitionen in die IT- und Abwicklungsplattform zweistellig nach. Im November kündigte JDC Group die Übernahme eines Wettbewerbs an. Der Abschluss wird für Ende Q1 erwartet. "Auf dieser Basis erwarten wir in 2019 und 2020 ein transformatives Wachstum für die JDC Group. Deshalb haben wir auch unsere finanzielle Strategie neu definiert und werden die Beschleunigung der kurzfristigen Profitabilität zugunsten des Unternehmenswertes und dem Erreichen der Marktführerschaft zurückstellen, " erklärte Ralph Konrad, Finanzvorstand der JDC Group bei der Vorlage der Zahlen im vergangenen November. Mensch und Maschine ist einer der größten Anbieter von CAD/CAM-Lösungen in 2D und 3D. Solche Softwarelösungen werden unter anderem in der Automobil- Bau-, Maschinenbauindustrie und Elektrotechnik eingesetzt. Seit 2014 haben sich das Ergebnis nach Steuern sowie die Dividende mehr als verdoppelt.

Die Teilnahme an der Wertentwicklung des Index über das Zertifikat erfolgt eins zu eins, das schließt auch die Teilnahme an einer negativen Entwicklung mit ein.

Charttechnischer Ausblick: Scale 30 Kursindex



Widerstandsmarken: 1.010/1.045 Punkte

Unterstützungsmarken: 915/940/970Punkte

Der Scale 30-Index bildet seit Ende Dezember 2018 einen Aufwärtstrend und schob sich heute kurz nach Handelsbeginn auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2018. Bleibt der Ausbruch über 970 Punkte nachhaltig eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis 1.100/1.045 Punkte. Unterstützung findet der Scale30 Kursindex im Bereich von 915/940 Punkten.

Scale 30-Index in Punkten; Tageschart

Betrachtungszeitraum: 17.03.2017 (Start der Indexberechnung) - 18.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters



Investmentmöglichkeiten

Index-Zertifikat auf den Scale 30-Kursindex

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Scale 30 Kursindex ISIN/WKN HX5Q1M / DE000HX5Q1M1 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 97,33 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 18.2.2019, 11:00 Uhr

NEU: Holen Sie sich einen Großteil Ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Scale 30-Index startet stark in die Woche! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).