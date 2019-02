"Being Public" ... oder wie die Börse das (Unternehmer-)Leben verändert. Seit 21. Januar ist für die startup300 AG (fast) nichts mehr so, wie es vorher war. Am 21. Januar haben wir die startup300 AG "an die Börse" gebracht. Genauer gesagt haben wir 1.914.583 Aktien, das sind 100 Prozent des Unternehmens, im Dritten Markt der Wiener Börse im neuen Marktsegment direct market plus gelistet. Drei Jahre nach Gründung sind wir am Kapitalmarkt. Michael Eisler und ich, beide Gründer und Vorstände der startup300 AG, sind aus unternehmerischer Sicht keine Grünschnäbel mehr. In den letzten 15 Jahren haben viele Start-up-Gründungen, Business Angel-Beteiligungen und Geschäftsführungen famose Erfolge gebracht, ...

