Eine neue DNA-Analysemethode könnte bislang ungeklärte Mordfälle aufklären und Hinweise auf Aussehen und Herkunft eines Täters liefern. Doch in Deutschland ist dies noch verboten.

Es war der Mord an Marianne V., der die Niederlande zum Umdenken brachte. Das 16-jährige Mädchen war 1999 in der Nähe eines Asylbewerberheims in Nordholland vergewaltigt und ermordet worden. Prompt gerieten drei Asylbewerber unter Verdacht. Rechtspopulisten heizten die Stimmung an, die fast in Gewalt umschlug.

Der Mord wurde nicht aufgeklärt und blieb jahrelang ein "Cold Case" - bis ein Wissenschaftler, auf eigene Faust und ohne Rechtsgrundlage, die Spuren 2012 einer neuartigen DNA-Analyse unterzog. Dabei fand er heraus, dass die Täter-DNA einem Mittel- oder Nordeuropäer zuzurechnen ist. Die Asylbewerber waren entlastet.

Schließlich wurde der friesische Bauer Jasper C. festgenommen, überführt und verurteilt. Ihm wurde die neue DNA-Analyse 3.0 zum Verhängnis, die sogenannte Phänotypisierung: Sie lässt unter bestimmten Umständen Aussagen über Alter, Haar-, Haut- und Augenfarbe sowie die geographische Herkunft des Verdächtigen zu. Ein Täterprofil aus dem DNA-Labor.

