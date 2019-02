- Deutsche Autohersteller nach Zollgefahr aus den USA unter Druck- DE30 zieht sich vom entscheidenden technischen Widerstand zurück- EZB signalisiert, dass Konjunkturabschwächung nicht nur vorübergehend sein könnteDie europäischen Aktienmärkte haben die neue Handelswoche mit gemischten Ergebnissen begonnen, trotz einer Rallye in Asien, bei der die Gewinne von Hoffnungen vor einer weiteren Runde von Handelsgesprächen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt in Washington angeregt wurden. Unterdessen belastet ein Bericht des US-Handelsministeriums vom Sonntag an das Weiße Haus die europäischen Automobilhersteller. Während wir noch keine Einzelheiten zu diesem Bericht erfahren haben, hat dies bereits die Automobilhersteller in Europa getroffen. Erinnern wir uns daran, dass die morgendlichen Rückgänge bei Volkswagen (VOW3.DE / WKN: 766403), Daimler (DAI.DE / WKN: 710000), Continental (CON.DE / WKN: 543900) und BMW (BMW.DE / WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...