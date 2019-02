Ein Gesetz von Donald Trump macht es möglich: Das Online-Handelsunternehmen Amazon erhält Steuergutschriften trotz hoher Milliardengewinne. Auch andere profitieren

- selbst Europa bietet Unternehmen viele Schlupflöcher.

Der US-Amerikanische Präsident Donald Trump wird sich vielleicht nur bedingt freuen über die Effizienz einer seiner radikalen Reformen. Denn ein Gewinner ist das Unternehmen Amazon - und damit ein erklärter Gegner von Trump: Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Die Washington Post, die vor fünf Jahren von Bezos übernommen wurde, berichtete am Sonntag über eine Analyse des Institutes of Taxation an Economic Policy (ITEP). Das ITEP ist ein 1980 gegründeter Think Tank in Washington, dessen Ziel es ist, "Politikentscheider und die Öffentlichkeit über die Effekte von aktuellen und geplanten Steuergesetzen auf Steuergerechtigkeit, den Staatshaushalt und vernünftige Wirtschaftspolitik zu informieren.".

Regelmäßig veröffentlicht ITEP seinen Report "Who Pays?" - und nach Ansicht von ITEP ist eines klar: Amazon zahlt nicht. Im Gegenteil. 129 Millionen US-Dollar bekam das Unternehmen an Steuergutschriften im Jahr 2018. Verrechnet mit den Bundessteuern, die das Unternehmen gezahlt hat, ergibt sich für den Staat ein Minus. Die Steuerrate des Unternehmens fällt so auf -1 Prozent. ...

