Nicht nur Angela Merkel wird dieser Tage gen Washington deutlich: Wenn Donald Trump Ernst macht und US-Strafzölle auf europäische Autoimporte einführt, will die EU-Kommission mit schnellen Vergeltungsmaßnahmen reagieren.

Die EU will ebenso wie Deutschland auf eine mögliche Verschärfung des Handelsstreits durch die USA reagieren. "Die Europäische Union wird ihr Wort halten, solange die USA das auch tun", sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel vor Journalisten. Die EU habe ein Interesse, die Handelsbeziehungen zu den USA zu verbessern. Sollte US-Präsident Donald Trump Sonderzölle auf europäische Autos verhängen, werde die Reaktion "rasch und angemessen" sein.

Die Bundesregierung äußerte sich ähnlich. Das US-Handelsministerium gehe davon aus, dass Auto-Importe die nationale Sicherheit bedrohten. Es werde nun abgewartet, was Trump daraus ableite, so ein Regierungssprecher. Sollte Trump neue Zölle verhängen, werde gemeinsam mit der EU eine Antwort erarbeitet. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Wochenende kritisiert, das Ministerium sei offensichtlich zu diesem Schluss gekommen, was erschreckend sei. Eine offizielle Positionierung der US-Regierung stand noch aus.

Trump hat nach der Abgabe des Ministeriumsgutachtens nun 90 Tage Zeit für eine Entscheidung. Eigentlich hat Trump zugesagt, auf zusätzliche Auto-Zölle zunächst zu verzichten und stattdessen mit der EU über den Abbau von Handelshemmnissen zu verhandeln. Die Sonderzölle würden vor allem deutsche Hersteller wie BMW, Daimler und Volkswagen hart treffen.

Zuletzt waren Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent im Gespräch. Hintergrund solcher Überlegungen ist, dass Trump dadurch das US-Handelsdefizit abbauen und Jobs in den USA schaffen will. Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatten ...

