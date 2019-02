Auf dem Radar: AndritzZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,29; 0,93; 0,51; 1,18; 1). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 44,17 /44,27Veränderung zu letztem SK: 0,37% Auf dem Radar: WienerbergerZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 8,27 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,86; 0,96; 3,58; 2,66). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 21,17 /21,23Veränderung zu letztem SK: -0,00% Auf dem Radar: Erste GroupStieg am Freitag um 4,85 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 108% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 10,15 Prozent Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 32,15 /32,21Veränderung zu letztem SK: 0,56% (Der Input von gabb Radar für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...