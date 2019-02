Das Kreditvermittlungs-Portal Smava will sich für das weitere Wachstum frisches Kapital am Aktienmarkt holen. "Wir bereiten uns auf einen Börsengang vor", sagte Smava-Geschäftsführer Alexander Artopé am Montag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX in Berlin. "Der Gang an die Börse ist für uns die Möglichkeit, das nächste Kapitel in unserer Wachstumsgeschichte aufzuschlagen." Details wie das Volumen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...