Zu Gast im Börsenradio-Interview: Andreas Feuerstein, Leiter IR bei der S Immo. Das Jahresergebnis 2018 wird zwar erst Anfang April veröffentlicht, die ersten 3 Quartale aber sind gebucht, und sie lassen ein gutes Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr erwarten. Das Immobilien-Portfolio ist mittlerweile auf knappe 2 Mrd. Euro angewachsen, das Ergebnis aus der Immobilienbewertung wird über dem Wert von 2017 (127,6 Mio. Euro) liegen. Das Geschäftsmodell der S Immo ist bekannt: Wohnungen nur in Deutschland und Österreich, Bürogebäude auch in Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Kroatien und Ungarn, Hotels in allen Regionen. Besonders stolz ist man auf das Sun Plaza, das größte Shopping-Center in Bukarest. Die ...

