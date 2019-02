Alphabet-A 0.20% GerritOtte (LIONGROW): An Alphabet gefallen mir 3 Dinge besonders gut: 1. Sie haben mit Google nicht nur eine Such-, sondern auch eine Cashmaschine, die seit 20 Jahren nie ernsthaft gefährdet war. Das ist eine gute Basis. 2. Sie nutzen diese Cashmaschine nicht, um sich auf die faule Haut zu legen und mit hohen Dividenden den Anlegern kurzfristige Renditen zu verschaffen, sondern investieren stark in die sog. "Other Bets", also "andere Wetten", um neue Gewinnbringer zu identifizieren. Der Begriff "Wette" passt dafür m.E. recht gut, weil es darum geht, Neues auszuprobieren, von dem anfangs völlig offen ist, ob es am Markt funktionieren wird oder nicht. Das ist genau das, was normalerweise Startups machen. Alphabet ist damit ein etabliertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...