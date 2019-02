VANCOUVER, British Columbia (Kanada), Feb. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) ("" oder das "") freut sich bekanntzugeben, dass es mit SonoCoin, dem Unternehmen hinter der ersten hörbaren Kryptowährung, eine geschäftliche Vereinbarung abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung wird GoverMedia SonoCoin und seinem Ökosystem die erforderliche Infrastruktur zur Abwicklung von Transaktionen in der eigenen digitalen Währung von SonoCoin (SONO) gegen fünf andere Kryptowährungen (BTC, ETH, BCH, XRP, LTC) zur Verfügung stellen. Dabei kommt die vollständig entwickelte und bereits angekündigte Zahlungsverarbeitungssoftware für Kryptowährungen von GoverMedia zum Einsatz. Diese Softwarelösung bietet viele benutzerfreundliche und vorteilhafte Funktionen, wie z. B. eine einfache und schnelle Integration, Datenspeicherung und -analyse, Berichterstellung, Überwachung, Nachverfolgung von Kryptowährungskursen und Automatisierung von Transaktionen, die von Drittanbietern mithilfe der Blockchain-Lösungen von SonoCoin generiert werden. Die wirtschaftlichen Bedingungen der Vereinbarung sehen eine Vorauszahlung von 250.000 SONOs und eine monatliche Einbehaltung von 25.000 SONOs sowie FIAT-Zahlungen vor, die im weiteren Verlauf der Partnerschaft festgelegt werden.

Roland J. Bopp, CEO von GoverMedia, kommentierte dies wie folgt: "Diese Partnerschaft ist der erste kommerzielle Meilenstein unseres voll entwickelten Angebots für die Zahlungsabwicklung in Kryptowährungen. Da wir einen steigenden Bedarf an Technologielösungen zur Abwicklung von Zahlungen in Kryptowährungen sehen, hat unser Team eine hochmoderne Infrastruktur entwickelt, die diesem Bedarf gerecht wird. Das technische Team von GoverMedia hat viel Zeit, Ressourcen und Kapital investiert, um diese hochmoderne Krypto-Zahlungsverarbeitungstechnologie zu perfektionieren. SonoCoin ist die erste Kryptowährung, für die wir Zahlungsvorgänge abwickeln werden, und wir freuen uns, ein so innovatives und vielversprechendes Blockchain-Projekt an Bord zu haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Vereinbarung die Grundlage für viele weitere Handelsverträge sein wird."

