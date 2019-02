Die Aktien der Deutschen Bank sind am Montag nach einer weiteren Anteilsreduzierung durch den chinesischen Großaktionär HNA zunächst auf 7,65 Euro gefallen. Bis zum Nachmittag hangelte sich der Dax-Wert jedoch wieder ins Plus auf 7,77 Euro. In der vergangenen Woche gehörte die Bank-Aktie zu den größten Gewinnern im Dax. Der China-Mischkonzern HNA hält nun noch 6,3 Prozent und damit 1,3 Prozentpunkte ...

