Die Parlamentarier wurden von der Opposition eingeladen. Präsident Maduro will im Machtkampf mit seinem Widersacher Guaidó keine Zuschauer.

Venezuela hat sechs spanischen EU-Politikern die Einreise verweigert. Die Delegation der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) sei auf Einladung der von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung nach Caracas geflogen, teilte der Delegationsleiter und stellvertretende Fraktionschef, Esteban González Pons, in der Nacht zum Montag auf dem Flughafen der Hauptstadt mit.

In einem via Twitter veröffentlichten Video erklärte González Pons: "In diesem Augenblick werden wir aus Venezuela ausgewiesen. Sie haben unsere Pässe einbehalten." Den Grund habe man nicht erfahren. "Die einzige Erklärung war, dass (Präsident Nicolás) Maduro uns hier nicht haben möchte." Am Vormittag landete die Gruppe wieder in Madrid.

Der Präsident der ...

