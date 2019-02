Die PayPal-Aktie macht in diesem Jahr da weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hat und strebt weiter nach oben. So stehen seit Jahresbeginn bereits Kursgewinne von 12,62 Prozent zu Buche. Der Zahlungsdienstleister hatte Ende Januar starke Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 vorgelegt und ist zuversichtlich, den Wachstumskurs auch im laufenden Jahr fortzusetzen. Dementsprechend könnte es auch für die Aktie weiter nach oben gehen. Schaut man sich die in den vergangenen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...