- BB&T und SunTrust Banks gaben Fusion bekannt- Größte Fusion im US-Bankensektor seit der Finanzkrise- Vereintes Unternehmen im Ranking der inländischen Vermögenswerte auf Platz 6- Deutliche Kostensynergien möglich- Marke größte Bedrohung für Erfolg des neuen Unternehmens- Seit Anfang 2019 ist der Aktienkurs um rund 15% gestiegenWährend in Europa der potenzielle Zusammenschluss der Deutschen Bank und der Commerzbank im Bankensektor die größte Aufmerksamkeit erregt, wurde in den USA eine sehr interessante Fusion angekündigt. BB&T Corp. (BBT.US / ISIN: US0549371070) wird mit SunTrust Banks (STI.US / ISIN: US8679141031) die größte Fusion im Bankensektor seit der Finanzkrise vornehmen. In diesem Bericht werden wir einen Blick auf den Hintergrund der Transaktion, die damit verbundenen Vorteile und Kosten werfen sowie darauf eingehen, wie sich die neue Gesellschaft zum Zeitpunkt der regulatorischen Änderungen entwickeln könnte. SunTrust Banks und BB&T Corp. belegen unter den US-Banken im Hinblick auf die inländischen Vermögenswerte derzeit den 11. und 12. Platz . Nach der Fusion wird das vereinteUnternehmen den 6. Platz belegen, da es nur 26 Mrd. USD kleiner sein wird als die fünftplatzierte US Bank, die zur U.S. Bancorp gehört. Quelle: Bloomberg, XTB Research Die Transaktion wurde in einer Erklärung vom 7. Februar 2019 angekündigt. BB&T Corp. und SunTrust Banks werden in einem so genannten "Merger of Equals" (partnerschaftlicher Zusammenschluss) im Wert von rund 66 Mrd. USD zu einer Einheit verschmelzen. Obwohl die Unternehmen behaupten, dass es sich um eine partnerschaftliche Fusion handelt, ist das nicht ganz korrekt, da die BB&T-Aktionäre 57% des fusionierten Unternehmens kontrollieren werden, während die Eigentümer von SunTrust den verbleibenden Teil behalten werden. Die SunTrust-Aktionäre erhalten für jede Aktie, die sie ...

