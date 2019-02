Eine gute Abschlussarbeit sollte nützliche Erkenntnisse liefern, findet Isabell Welpe. Die Professorin ist Mitglied der "Supermaster"-Jury. Sie erklärt, warum Klarheit wichtig ist - Praxisnähe aber nicht unbedingt.

WirtschaftsWoche: Frau Welpe, Sie selbst haben in München und Regensburg, am MIT und an der London School of Economics (LSE) studiert. Dabei wurde auch die eine oder andere Abschlussarbeit fällig. Wie ist Ihnen die Arbeit daran in Erinnerung geblieben?Welpe: Ich hatte das Glück, immer selbst gewählte Themen bearbeiten zu können, insofern war es mehr Spaß und Freude als reine Pflicht. Die Themen habe ich immer aus Interesse gewählt, aber wie bei jedem Menschen gilt natürlich auch für mich: "Research is Mesearch". Die eigene Forschung hat immer auch mit Themen zu tun, die einen Menschen beschäftigen. Das merke ich auch heute noch bei meinen Studenten.

Haben Sie die Arbeit an der Abschlussarbeit im Ausland anders wahrgenommen als in Deutschland?Das Umfeld und die Arbeitsbedingungen sind natürlich schon anders an einer kleinen, gut ausgestatteten Institution wie der LSE, gerade im Vergleich zu einer deutschen Massenuniversität. Ansonsten gilt in Deutschland wie auch in den USA oder in Großbritannien, dass das Erlebnis stark davon abhängt, welche Betreuenden man sich aussucht.

Wie können Studierende Sie von einem Thema überzeugen?Am attraktivsten ist immer Originalität. Grundsätzlich sollte man seinen Vorschlag gut vorbereiten. Wenn mir Studierende schon erklären kann, auf welchen Theorien ihre Idee fußt, welche Methoden sie nutzen will, um sie zu untersuchen und vielleicht auch ...

