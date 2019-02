Forchheim ist neben dem Hauptsitz in Erlangen der zweite große deutsche Standort von Siemens Healthineers. Nach der Fertigstellung des Forchheimer Neubaus im Sommer 2016 startet der Medizintechnik-Konzern dort nun ein weiteres Mega-Projekt. Dies kündigte Healthineers kürzlich an.

Demnach will man in den kommenden fünf Jahren insgesamt 350 Millionen Euro in einen weiteren Standortausbau in der fränkischen Königsstadt forcieren. Grund sei das anhaltend starke Marktinteresse bei Geräten der medizinischen ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...