Die britischen Abgeordneten sind nicht nur beim Thema Brexit gänzlich uneins, das zeigt der jüngste Parteiaustritt von sieben Labour-Abgeordneten. Ob das die Mehrheiten für den Brexit-Vertrag ändert?

Am Ende ging alles ganz schnell: Seit dem Sonntagabend machten in London Gerüchte die Runde, dass eine Gruppe von Labour-Abgeordneten aus der Partei austreten könnte. Am Montagvormittag kam dann die Gewissheit: Sieben Labour-Abgeordnete gaben in einer Pressekonferenz ihren Austritt aus der Labour-Partei bekannt. Sie erklärten, dass sie fortan als unabhängige Abgeordnete im Unterhaus sitzen würden und gaben sich den Namen "The Independent Group". Als Grund nannten sie den Brexit-Kurs von Parteichef Jeremy Corbyn und die Antisemitismusvorwürfe.

Unter ihnen sind Chuka Umunna und Luciana Berger, der schon lange den Kurs des linken Labour-Chefs kritisiert. Auf der Pressekonferenz erklärten die sieben, die Labour-Partei habe sich unter Corbyn von ihren "Werten wegbewegt". Umunna rief die Abgeordneten anderer Parteien dazu auf, sich ihnen anzuschließen. Er fügte hinzu, von den "etablierten Parteien" könne kein Wandel ausgehen, weil sie "ein Teil des Problems" seien und "Parteiinteressen vor die Interessen des Landes" stellten. Es sei an der Zeit, "die altmodische Politik dieses Landes" fallen zu lassen und "Alternativen zu schaffen".

Labour unter Antisemitismus-Verdacht

Die Vorwürfe, die Luciana Berger erhob, waren schwerwiegend. Labour sei "institutionell rassistisch" geworden. Berger, die selbst jüdischen Glaubens ist, sagte, sie sei "beschämt" gewesen, Mitglied einer Partei zu sein, die es versäumt habe, gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen vorzugehen. "Ich lasse eine Kultur von Mobbing, Bigotterie und Einschüchterung hinter mir."

Im vergangenen Sommer waren die Vorwürfe hochgekocht, wonach es die Labour-Führung in den vergangenen Jahren versäumt habe, Antisemitismus-Vorwürfen entschlossen entgegenzutreten. Die Vorwürfe konzentrierten sich schnell auf Labour-Chef Corbyn selbst.

Dabei warfen nur einige seiner erbittertsten Gegner Corbyn vor, selbst antisemitische Ansichten zu vertreten. Auch einige einflussreiche Vertreter der jüdischen Gemeinde des Landes wiesen diesen Vorwurf zurück. Sie schlossen sich jedoch der Kritik an, die Labour-Führung habe womöglich aus einer Israel-kritischen Haltung heraus zu lange einzelne inakzeptable Äußerungen geduldet. Diese Kritik erscheint berechtigt.

Doch die abtrünnigen Abgeordneten kritisierten auf der Pressekonferenz auch den grundsätzlichen Labour-Kurs. Chris Leslie, der bislang für Labour den Wahlkreis Nottingham East vertrat, sagte, Labour sei "von der politischen Maschinerie der hart Linken (..) entführt" worden. Es wäre "unverantwortlich", zuzulassen, dass Corbyn Premierminister werde.

Diese Äußerung zeugt von dem schweren ...

