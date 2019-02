Die per Saldo freundliche Börsenentwicklung in den vergangenen Wochen beruht überwiegend auf der Hoffnung, dass es in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China zu einer Art "neuer Normalität" kommt. Bei genauerer Betrachtung komme ich zu der Überzeugung, dass die Handelsauseinandersetzungen nur ein vorgeschobenes Argument sind, denn es geht um deutlich mehr: Die Chinesen machen den Amerikanern ihre weltwirtschaftliche Vormachtstellung streitig! Und dagegen wollen sich die USA mit aller ... (Gerhard Rosenbauer)

Den vollständigen Artikel lesen ...