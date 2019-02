Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.RHIM: RHI Magnesita am 18.2. -5,00%, Volumen 35% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 18.2. -2,44%, Volumen 50% normaler Tage , MARI: Marinomed Biotech am 18.2. -2,28%, Volumen 44% normaler Tage , AMS: AMS am 18.2. 3,53%, Volumen 76% normaler Tage , VLAP: Valneva SE VZ am 18.2. 20,97%, Volumen 2% normaler Tage , VOLT: Biovolt am 18.2. 81,82%, Volumen 148% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Biovolt VOLT 2.000 81.82% Valneva SE VZ VLAP 0.075 20.97% AMS AMS 26.360 3.53% Marinomed ...

