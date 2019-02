Der Emissionsrechtehandel, kurz Emissionshandel oder auch Handel mit Emissionszertifikaten, ist ein Instrument der globalen Umweltpolitik mit dem Ziel, dass Firmen immer weniger Schadstoffe in die Luft blasen. Die Einnahmen in Deutschland gehen in den deutschen Klima-Fonds. Der Preis für eine Tonne CO2 ist derzeit von 25 auf 3 Euro gefallen. Sie können als Privatanleger Emissionszertifikate genauso handeln, wie andere Rohstoffe an der Börse, zum Beispiel Gold oder Öl-Zertifikate.

