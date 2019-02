E.ON ist am Montag zum Auftakt der neuen Börsenwoche in den Startlöchern hängen geblieben, meinen die Analysten. Teils ging es sogar leicht zurück, wobei dieser Rückgang keine wirtschaftliche Begründung erfahren hat. Damit verändert sich am Bild des Unternehmens bzw. seiner Aktie jedoch nichts, wie die Beobachter betonen. Charttechnisch betrachtet liegt ein klarer Aufwärtstrend vor. Der Titel müsste vergleichsweise rasch die Marke von 10 Euro und darüber dann 10,75 Euro erreichen können. Wenn ... (Frank Holbaum)

