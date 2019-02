Steinhoff ist sehr gut in die neue Woche gestartet. Das Unternehmen schaffte mit seiner Aktie einen Aufschlag in Höhe von mehr als 1 % und konnte vor allem eine sehr wichtige Hürde entscheidend überwinden. Es ging auf über 11 Euro nach oben, sodass die Sorge vor einem charttechnisch bedingten Abwärtstrend kurzfristig erneut verschoben wurde. Die Kurse könnten derzeit in der Lauerstellung verweilen, meinen die Analysten. Die allgemeine Kursschwäche scheint vorüber zu sein.

