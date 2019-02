Die Aktie der Deutschen Bank ist in den vergangenen Tagen etwas angezogen. Damit könnte sich ein Befreiungsschlag andeuten, so die Hoffnung kurzfristig orientierter Investoren und Analysten. Auch am Montag ging es zumindest nicht scharf abwärts. Vielmehr zeigen sich Chancen auf eine Stabilisierung kurz unterhalb von 8 Euro. Nur: Insgesamt ist das Bild weiterhin erschreckend schwach, so die Auffassung von charttechnisch versierten Analysten, die längerfristig auf den Kurs sehen. Der Wert hat innerhalb ... (Frank Holbaum)

