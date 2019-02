Der Preis für Palladium hat ein neues Allzeithoch erreicht.

Angetrieben von einem knappen Angebot geht der Höhenflug des Edelmetalls Palladium weiter. Das Edelmetall legte am Montag um bis zu 1,8 Prozent zu und war mit 1.458 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) so teuer wie noch nie. Damit kostete es knapp 150 Dollar mehr als Gold und gut 650 Dollar mehr als Platin. Die Nachfrage der Autobauer übersteige weiterhin das Angebot, sagte Analyst Carsten Menke von der Bank Julius Bär. Dieser Trend werde wohl noch einige Jahre anhalten. Gleichzeitig könne Palladium im Katalysatorenbau nicht auf breiter Basis durch Platin ersetzt werden. Palladium wird zur Abgasreinigung von Benzinmotoren verwendet, Platin bei Diesel-Aggregaten. Deren Anteil an Fahrzeugmotoren geht wegen des Abgasskandals zurück.

