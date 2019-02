Noch klaffen die Vorstellungen auseinander, aber in die neue Tarifrunde für die Stahlindustrie kommt Bewegung. Eine Idee: Geld in Zeit umwandeln.

Nach den Warnstreiks der vergangenen Wochen ist in die Tarifverhandlungen für die 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie Bewegung gekommen. Die Arbeitgeber legten am Montag ein erstes Angebot vor, wie beide Seiten nach der vierten Verhandlungsrunde in Düsseldorf mitteilten.

Dies sehe eine Lohnerhöhung um 2,5 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten vor, erklärte der Arbeitgeberverband ...

