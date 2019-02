Vertreter der USA und Chinas treffen zu einer neuen Gesprächsrunde zur Beilegung des Handelsstreits zusammen. Dies stimmt die Anleger in Fernost zuversichtlich.

Die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat am Dienstag die asiatischen Aktienmärkte gestützt. Noch am Dienstag sollte die nächste Verhandlungsrunde in Washington beginnen. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt signalisiert, den bis zum 1. März geltenden Burgfrieden zu verlängern, wodurch höhere Zölle auf chinesische Einfuhrwaren im Wert von 200 Milliarden Dollar zunächst vom ...

