"Diese Investition erlaubt RKW nicht nur die Erschließung neuer Märkte, es werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen, was die Wirtschaft der Region stärken wird", sagt Kenneth Budlong, Standortleiter RKW North America. Die Erweiterungspläne der RKW-Gruppe für den nordamerikanischen Standort umfassen den Bau einer rund 2.800 m² großen Produktions- und Lagerhalle. Weiterhin wird in Maschinen und Einrichtungen sowie in die Ausbildung neuer Mitarbeiter investiert. Für internationale Märkte RKW North America ist seit 2010 Teil der Gruppe und stellt technische Folien her. In der Folgezeit wurde in die technische Ausstattung und Qualifikation der Mitarbeiter am nordamerikanischen Standort investiert. Um das Produktportfolio zu vervollständigen wurden die Produktionskapazitäten 2006 um Mehrschicht-Extrusionsanlagen erweitert. 2012 wurden Kapazitäten für die Folienproduktion von saugfähigen Hygieneprodukte geschaffen. Derzeit sind rund 100 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. (sf)

