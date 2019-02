Mit der Drohung hoher Autozölle versetzt US-Präsident Trump die deutschen Hersteller seit zwei Jahren immer wieder in Aufregung. Ob das Damoklesschwert jetzt tatsächlich fällt, ist aber fraglich. Was es zu wissen gibt.

US-Präsident Donald Trump war auch mit dem Versprechen gewählt worden, das Außenhandelsdefizit der USA zu reduzieren. Die deutschen Autobauer nahm er schon in der Woche seines Amtsantritts ins Visier: "Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen." Jetzt könnte er ernst machen - vielleicht.

Wie hoch sind die Autozölle heute?Die USA verlangen für europäische Autos bislang 2,5 Prozent Einfuhrzoll - die EU kassiert 10, China sogar 15 Prozent. Wenn das US-Handelsministerium ein Ungleichgewicht im Autohandel sieht, das die nationale Sicherheit der USA gefährdet, steht es dem Präsidenten frei, Sonderzölle zu erheben. Zuletzt waren 25 Prozent im Gespräch.

Wie wichtig sind US-Exporte für die deutschen Hersteller?Laut Branchenverband VDA haben die deutschen Autohersteller im vergangenen Jahr 16,5 Millionen Autos gebaut, davon 5,1 Millionen im Inland. In den USA verkauften sie 1,34 Millionen Autos. Vor allem Porsche ist vom US-Markt abhängig: Der Stuttgarter Autobauer verkauft jedes vierte Fahrzeug in den Staaten und erzielt damit etwa ein Drittel seiner Gewinne. BMW verkauft 17 Prozent, Mercedes 14 Prozent, Audi 12 Prozent und Volkswagen 6 Prozent seiner Autos in den USA.

Gefährden die deutschen Autobauer US-Jobs?Für US-Autobauer ist die Konkurrenz aus Japan und Deutschland hart. Marktführer GM baut gerade wieder Stellen ab. Allerdings haben BMW, Mercedes und VW ...

