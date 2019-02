Bald sollen jedes Jahr Millionen von Elektroautos vom Band rollen. Deren Batterien brauchen viel Lithium. Doch den Rohstoff abzubauen ist aufwendig, schädigt die Umwelt - und könnte die Pläne der Autobauer gefährden.

Folie um Folie präsentiert Matthias Zentgraf, Europachef des Batteriegiganten CATL, an diesem Morgen auf einem Symposium für Automanager in Bochum. Und mit jeder werden die geplanten Gebäude größer. CATL, erst 2011 gegründet, soll Chinas Batterieindustrie in kürzester Zeit an die Weltspitze katapultieren. Geld spielt keine Rolle. Während der Wirtschaftsminister Peter Altmaier noch verzweifelt versucht, deutsche Konzerne zu einer eigenen Fabrik für Lithium-Ionen-Batteriezellen zu überreden, baut CATL in Erfurt längst seine Riesenfabrik. "Die Pläne vom vergangenen Jahr sind schon wieder überholt", sagt Zentgraf. Nun soll die Fabrik in Thüringen doppelt so groß werden, bald Batteriezellen für eine halbe Million E-Autos pro Jahr fertigen.

BMW und VW warten bereits auf die Zellen aus Erfurt. Und nicht nur sie. Insgesamt, schätzt die International Energy Agency, werden 2030 weltweit bis zu 220 Millionen E-Autos unterwegs sein. Sie alle brauchen Batterien - große Batterien. Das erhöht die ohnehin steigende Nachfrage: Kein Handy, kein Laptop, kein moderner Gabelstapler oder Staubsauger, kein Akkuschrauber läuft noch ohne Lithium-Ionen-Zellen. Selbst Mobilfunkantennen brauchen die wieder aufladbaren Batterien.

Weltweit sind deshalb 70 neue Gigafabriken im Bau; die globalen Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen werden sich bis 2028 verfünffachen. Doch dieser Boom bringt auch Probleme mit sich. Mindestens fünf unverzichtbare Materialien stecken in den Zellen: Grafit, Kobalt, Nickel, Mangan und Lithium. Zwar sind die meisten nicht per se knapp. Doch neue Minen zu erschließen und daraus die begehrten Rohstoffe zu fördern, dürfte teurer werden und vor allem länger dauern, als die Autokonzerne für ihre Pläne warten können. Und was knapp und teuer ist, wird meist ohne Rücksicht auf Mensch und Natur geschürft. Der Kobaltabbau geriet schon mit dem Boom der Smartphones vor einigen Jahren in die Kritik. Das Metall wird im Kongo, wo mehr als die Hälfte der globalen Vorkommen liegen, zum Teil von Kindern abgebaut.

Wie beim Kobalt zeigt sich nun auch beim Lithium, dass soziale und Umweltstandards schnell vergessen werden, wenn etwas knapp ist. In Südamerika spüren die Menschen die Kehrseite des Batteriebooms. Landwirte klagen über vertrocknende Felder und versiegende Brunnen. Der Lithiumabbau verbraucht enorme Mengen Wasser, der Grundwasserspiegel sinkt. Und das ist erst der Anfang. Denn die Nachfrage nach Lithium wird mit der nun anziehenden Produktion der E-Autos dramatisch steigen (siehe Grafik Seite 67). Ende vergangenen Jahres wurden weltweit Lithium-Ionen-Zellen mit einer Speicherkapazität von 221 Gigawattstunden (GWh) produziert; für 2028 rechnet Marktforscher Benchmark Mineral Intelligence mit dem Fünffachen: 1100 GWh. Bis zu 600 Milliarden Dollar dürften bis 2040 in Batteriefabriken fließen.

Den Anteil von Kobalt in den Zellen hat die Industrie bereits reduziert: Dem Autobauer Tesla, der für seine Akkus mit Panasonic zusammenarbeitet, reichen in seinen Kathoden, also einer der beiden Elektroden, zwischen denen die Lithium-Ionen hin- und herwandern, inzwischen 1,8 Prozent statt der bisher üblichen 12 Prozent Kobalt. Und nach BMW und Tesla zertifizieren inzwischen auch die meisten anderen Autobauer ihre Lieferanten im Kongo, um Kinderarbeit auszuschließen.

Lithium ist dagegen nicht so einfach zu ersetzen: Zwar meldet die Grundlagenforschung Erfolge bei der Suche nach Alternativen. Kommerzielle Anwendungen wird es so schnell aber nicht geben. "Man liest zwar fast jede Woche von einem Durchbruch bei Magnesium-, Natrium- oder Eisenbatterien, aber aus dem Labor kommen diese Zellen in den nächsten zehn Jahren nicht heraus", sagt Martin Winter, renommierter Batterieforscher am Helmholtz Institut in Münster.Entsprechend begehrt wird Lithium auf absehbare Zeit bleiben: In der Batterie eines mittelgroßen Elektroautos stecken umgerechnet 10 bis 13 Kilogramm reines Lithium - rund 1000-mal so viel wie in einem Handy-Akku. Die globale Förderung lag 2018 bei 33 100 Tonnen. Die Nachfrage nach dem Leichtmetall dürfte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...