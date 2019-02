Der Ökonom Hilmar Schneider über fehlerhafte ökonomische Studien und die geringe Bereitschaft der Zunft, Forschungsergebnisse von Kollegen nachzurechnen.

WirtschaftsWoche: Herr Schneider, wenn man eine Rangliste der Reputation verschiedener Berufsgruppen erstellen würde: An welcher Stelle stünden die Ökonomen?Herr Hilmar Schneider: Jedenfalls nicht an der Spitze. Die Ökonomenzunft kämpft mit einem wachsenden Reputationsproblem - und zwar mit einem, das sie sich selbst eingebrockt hat.

Was läuft falsch?Wir erleben eine wachsende Bedeutung empirischer Arbeiten, deren Ergebnisse werden aber kaum hinterfragt - und noch weniger wissenschaftlich überprüft. Studien zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen kommen zum Teil zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, welche Zeiträume oder Personengruppen man betrachtet. Das führt zu einer ideologischen Übersteuerung der Wissenschaft. Es gibt Wissenschaftler, die einseitige Erkenntnisse verbreiten und dabei gern unter den Tisch fallen lassen, was ihren Zahlen und Deutungen widerspricht. Nehmen Sie nur die Verteilungs- und Armutsdebatte. Bei jeder Studie, die Deutschland mal wieder als Hort der Verelendung identifiziert, können Sie sicher sein, dass die Autoren ein Studiendesign verwendet haben, das dieses Ergebnis begünstigt. Was ich sagen will, ist: Es fehlt die konstruktive Auseinandersetzung mit Widersprüchen in der Forschung. Statt sich aneinander abzuarbeiten, beschäftigen sich viele Wissenschaftler lieber mit etwas Unverfänglichem. Das führt in der Wirtschaftswissenschaft inhaltlich zu einem Brei der Beliebigkeit. Das ökonomische Wissen in der Welt wächst nicht in die Höhe, ...

