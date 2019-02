Der kanadische Energiekonzern ARC Resources Ltd. (ISIN: CA00208D4084, TSE: ARX) zahlt eine unveränderte monatliche Dividende in Höhe von fünf kanadischen Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 15. März 2019 (Record date: 28. Februar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,60 CAD ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 10,14 CAD (Stand: ...

