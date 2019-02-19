RBC SENKT NESTLE AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 86 (85) CHF SOCGEN HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 11,50 (7,50) EUR SOCGEN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 650 (570) PENCE - 'HOLD'SOCGEN HEBT RYANAIR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14,00 (12,80) EUR BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MPC CAPITAL AUF 1,90 (2,80) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 83 (86) EUR - 'BUY'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR KLÖCKNER & CO AUF 6,30 (7,80) EUR - 'HALTEN'HSBC SENKT RATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 643 (600) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 54,7 (49,5) EUR - 'UNDERWEIGHT'LAMPE HEBT CTS EVENTIM AUF 'KAUFEN' (HALTEN)SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE ...Den vollständigen Artikel lesen ...