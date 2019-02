Auf Grund des Feiertages in den USA verlief der gestrige Börsenhandel in Europa eher impulslos, die wichtigsten Indices konnten den Tag mit leichten Zuwächsen beenden. Eine Ausnahme bildete wieder einmal der Markt in London, wo es leicht nach unten ging. Bei den Sektoren hatten die Telekommunikationswerte mit einem Aufschlag von knapp 1,0% die Nase vorn, während der Tag für den Reise- und Freizeitsektor 0,3% schwächer endete. In London konnte der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser die Anleger mit den Zahlen und Prognosen überzeugen. Der Umbau des Unternehmens zahlt sich aus, der Umsatz hatte im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Kurs zog um 4,7% an. Aktien des französischen Autozulieferers Faurecia legten nach ...

