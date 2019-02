Der Dax geht am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel. Anleger fürchten Handelskonflikte zwischen Europa und den USA, freuen sich aber über Fortschritte im US-chinesischen Streit.

Der deutsche Leitindex ist am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Am Morgen notierte er 0,17 Prozent im Minus bei 11.279 Zählern. Am Vortag war er nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger wieder auf das Niveau der Vorwoche geklettert und hatte bei 11.291 Punkten geschlossen.

Weiterhin dämpft die Furcht vor einem Handelsstreit zwischen den USA und Europa die Laune der Anleger. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die USA europäische Autos als nationales Sicherheitsrisiko betrachten. Donald Trump soll nun entscheiden, ob er Zölle von bis zu 25 Prozent auf Auto-Einfuhren verhängt. Für diesen Fall drohte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag mit Gegenmaßnahmen. US-Anleger können auf die Ereignisse erst am heutigen Dienstag wieder reagieren, am Montag war die New Yorker Börse wegen eines Feiertages geschlossen geblieben.

In Asien sorgten indes positive Signale zum Handelsstreit zwischen den USA und China für Euphorie. An diesem Dienstag wollen Experten beider Staaten in Washington zusammenkommen, wie das Weiße Haus am Montagabend in einer Pressemitteilung verkündete.

Die asiatischen Aktienmärkte reagierten entsprechend: Der 225 Aktienwerte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss 0,1 Prozent fester bei 21.302 Punkten und erreichte ...

