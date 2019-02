- US-Händler kehren nach Feiertag an die Märkte zurück- Brexit-Drama geht weiter, Druck auf Premierminsterin May steigt- Autozölle könnten weltweite Wirtschaft belasten und Fronten verhärtenDie Wall Street blieb am Montag aufgrund eines Nationalfeiertags ("Washington's Birthday"/"President's Day") geschlossen, wobei sich die Futures des Leitindex Dow Jones innerhalb einer engen Handelsspanne von 90 Punkten bewegten und auf dem Schlusskurs der Vorwoche bei 25.903 Punkten schlossen. Ähnlich wie am Montag sind auch am heutigen Handelstag keine erstrangigen Datenveröffentlichungen geplant, daher könnte die Politik weiter im Fokus der Finanzmärkte stehen. In dieser Woche wird der Verhandlungsmarathon zwischen den USA und China in Washington fortgesetzt, um bis zum Verstreichen der 90-Tage-Frist am 1. März den Handelsstreit beizulegen. Jegliche Hinweise zum Fortschritt könnten die Risikostimmung unter den Anlegern beeinflussen. Der USDIDX erlebte nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...