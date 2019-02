Der Silicon Valley Cyberabwehrspezialist Crowdstrike hat erstmals eine Nationen-Rangliste der schnellsten Hacker der Welt erstellt - zumindest aus westlicher Sicht. Fazit: Russen sind am geschicktesten.

Gäbe es eine Olympiade für Hacker, würden unter den Nationen die Russen unangefochten den Medaillen-Spitzenrang belegen. Mit weitem Abstand käme Nordkorea auf Platz zwei, gefolgt von China. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Globale Gefahrenreport des Cybersecurity-Spezialisten Crowdstrike aus dem Silicon Valley.

Das von Veteranen des Anti-Virenspezialisten McAfee gegründete Unternehmen wertet jährlich Hackerangriffe aus. Allerdings nur Angriffe auf traditionelle Rechner, Smartphones oder Tablets sind in den Daten nicht enthalten. Grundlage ist seine Cloud-Software, die bei hunderten Unternehmen weltweit den Datenverkehr analysiert, rund 240 Milliarden Vorgänge jeden Tag. In die Auswertung flossen mehr als 30.000 Angriffe an, die laut Crowdstrike gestoppt wurden.

Demnach benötigten russische Hacker nur 18 Minuten und 49 Sekunden, um mit dem Ausspähen der attackierten Rechner zu beginnen, also ...

