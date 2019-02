In Braunschweig ist ein Kläger mit einer Schadenersatzforderung für seinen Diesel-Pkw gescheitert. Die Verbraucherplattform MyRight will in Revision gehen.

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat der Hoffnung eines VW-Kunden auf Schadenersatz für sein Dieselauto einen Dämpfer erteilt. Die Berufung sei zwar zulässig, aber unbegründet, sagte die Richterin am Dienstag.

Der Kläger war zuvor mit seiner Forderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...