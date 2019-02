Bei der Osram-Hauptversammlung bekommt die Führung ordentlich Gegenwind. Der Verkauf des Lichtkonzerns bleibt eine Hängepartie. Osram-Chef Berlien hält sich bedeckt. Großaktionär DWS fordert endlich Ergebnisse.

Osram-Chef Olaf Berlien droht angesichts des Schlingerkurses bei dem Lichtkonzern eine Schlappe auf der Hauptversammlung. Der Vermögensverwalter DWS, mit fast fünf Prozent einer der größten Osram-Aktionäre, kündigte am Dienstag an, Berlien und Aufsichtsratschef Peter Bauer die Entlastung zu verweigern. DWS-Analyst Schmidt kritisierte die mehrfach nach unten korrigierten Prognosen der früheren Siemens-Tochter. An Berlien gerichtet sagte er: "Neben Ergebnissen erwarten wir aber auch realistische Einschätzungen von ihnen, sonst wird aus der Lichtgestalt eine Energiesparlampe oder eine Wunderkerze." Auch die Haltung von Berlien zu einer möglichen Übernahme von Osram durch Finanzinvestoren sei undurchsichtig.

Der Vorstandschef habe einen Ankerinvestor positiv bewertet, aber signalisiert, dass Osram nicht zum Verkauf stehe - um wenig später "vertiefte Gespräche" mit den Finanzinvestoren Bain und Carlyle zu ...

