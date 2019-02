Seit dem Schritt der Finanzaufsicht Bafin vom Montag, Netto-Leerverkaufspositionen in Wirecard-Aktien für mindestens zwei Monate zu untersagen, befinden sich die Papiere des Zahlungsdienstleisters im Höhenflug. Auch am Dienstag im frühen Handel ging es zunächst um mehr als sieben Prozent nach oben auf bis zu 125 Euro. Dass die Staatsanwaltschaft München mittlerweile Ermittlungen gegen den Journalisten der Financial Times, der mit seinen Berichten den jähen Kursabsturz verursachte, aufgenommen ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...