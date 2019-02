Am Wochenende hatte der Automobilzulieferer Schaeffler Grund zum Jubeln: Lucas di Grassi gewann im Audi Sport ABT Schaeffler den vierten Saisonlauf der Formel E in Mexiko. Auf den letzten Metern vor der Ziellinie habe di Grassi "mit einem sensationellen Manöver Zentimeter neben der Boxenmauer den seit dem Start führenden Pascal Wehrlein überholt und siegte", teilt Sponsor Schaeffler mit. Doch in die Freude über den dritten Mexiko-Sieg in Folge grätschten kurz darauf nüchterne Analysten mit ihren ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...