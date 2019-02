Zwei verschiedene Trendlinien sind bei der Porsche-Aktie seit Mitte Januar heftig umkämpft. Nachdem die Aktie im Jahr 2018 fast nur den Weg in die Tiefe kannte, wurde am 3. Januar 2019 bei 49,89 Euro das letzte markante Tief ausgebildet. Die Käufer sind seitdem bemüht, diese Unterstützung zusammen mit dem am 25. Oktober bei 50,10 Euro ausgebildeten Tief zu einen Doppelboden auszubauen.

Ein wichtiges Element dabei ist der am 3. Januar initiierte Aufwärtstrend. Er wurde in der vergangenen Handelswoche ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...