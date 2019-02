Die Bawag Group hat ihre vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2018 veröffentlicht und weist einen Jahresüberschuss vor Steuern in Höhe von 573 Mio. Euro aus, was einer Steigerung um 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg sei hauptsächlich auf höhere operative Kernerträge und niedrigere Risikokosten zurückzuführen, wobei letztere das positive Kreditumfeld und den Fokus auf entwickelte Märkte widerspiegeln, so die Bank. CEO Anas Abuzaakouk "Wir haben alle unsere Ziele übertroffen, uns auf die Dinge konzentriert, die wir steuern können, und unser Versprechen, unser Kapital effizient einzusetzen, eingehalten, während wir gleichzeitig weiterhin an der Bawag Group von morgen arbeiten. Wir werden der ...

