Der ATX zeigt sich heute Vormittag schwächer, nach dem Feiertag im Dow fehlen die Impulse. Auch in Deutschland ist es heute zunächst ruhig, das BaFin-Verbot für Shorts auf Wirecard war richtig. Wir hatten das in Wien ja auch mal, die Finanzwerte konnten davon profitieren.Wirecard ( Akt. Indikation: 120,36 /120,49, 4,72%) Stichwort Österreich/Deutschland: Unsere grosse Virtuelle Roadshow für die "Invest" in Stuttgart wird immer lässiger: Neben Wienerberger, Palfinger, Immofinanz, Warimpex, S Immo, VIG und dem Listingkandidaten NET ist nun auch RHI Magnesita fix - schön, damit werden global market Elemente reinkommen. Und morgen werden wir ein weiteres Unternehmen nennen können. Zugekauft haben wir im wikifolio und zwar die Telekom ...

