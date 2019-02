Kursverluste verderben Investoren den Spaß an Neuemissionen, der Markt trocknet aus. Vor Ostern wird sich wohl höchstens ein Unternehmen an die Börse wagen.

Florian Bohnet von der Vermögensverwaltung DJE Kapital investiert auch in Unternehmen, die neu an die Börse gehen - wenn die Kandidaten passen. "Doch im Moment gibt es keine, weil der Markt sehr unsicher ist und das Umfeld schwierig", sagt der Leiter für Research und Portfoliomanagement bei DJE. Seine Analysten untersuchen, welche Unternehmen sich für ein Investment eignen, und setzen die Namen auf eine Liste für die Portfoliomanager. Aktuell steht kein einziger Börsenkandidat auf dieser Kaufliste.

Die Börsen schwanken heftig, selbst Dax-Werte wie Wirecard und einst solide mittelgroße Titel wie Autozulieferer Leoni können an einem Tag zweistellig verlieren. Kein Umfeld, in dem Investoren Lust auf neue, unbekannte und womöglich riskante Aktien haben. Und so trifft, wer zurzeit mit auf Börsengänge spezialisierten Investmentbankern reden will, die Experten eher auf der Skipiste als im Datenraum.

Gerade nicht im Skiurlaub ist Lutz Weiler, Deutschlandchef der Investmentbank Pareto. Der deutsche Markt mit seinen Hidden Champions bekomme bei Anlegern aktuell wenig Aufmerksamkeit. "Großinvestoren halten sich bei Emissionen kleinerer Unternehmen zurück, deshalb schaffen es weniger Mittelständler an die Börse", sagt Weiler.

Investoren scheuen das Risiko

Dabei gebe es durchaus börsenwillige Unternehmen. Doch schon wenn Banker bei Investoren deren Namen nur fallen lassen, winken die Fondsmanager ab. "Wegen der heftig schwankenden Kurse fallen viele bei Investoren durch", sagt der Leiter des Kapitalmarktgeschäfts einer ausländischen Großbank.

Und so döst der Markt vor sich hin - ganz anders als im Rekordjahr 2018, als bereits im Februar drei Unternehmen ihr Parkettdebüt feierten. 2019 dagegen werden sich erst im zweiten Quartal die ersten Börsenneulinge aus der Deckung wagen. Nur ein einziges Unternehmen hat sich festgelegt - allerdings ein sehr großes: Die Volkswagentochter Traton mit ihren Trucks der Marken MAN und Scania will vor Ostern an die Börse. Vermutlich wird sie mit über 20 Milliarden Euro bewertet. Bei Anlegern wird sie es aber auch nicht einfach haben, weil der Lkw-Markt sehr sensibel auf Konjunkturschwankungen reagiert.

Ende Januar haben die sieben Traton-Vorstände ihr Unternehmen auf einem Kapitalmarkttag in London vorgestellt. Nebeneinander standen sie auf der Bühne, alle ohne Krawatte, geschlossen Lockerheit demonstrierend. "Wir setzen auf Gewinn und Masse", versprach ...

