Nach einer langen Abwärtsbewegung beendete die Covestro-Aktie das Jahr 2018 mit einem Schlusskurs, der nicht weit vom 2018er Jahrestief bei 41,42 Euro, das am 20. Dezember erreicht worden war, entfernt lag. Der Januar und auch der Februar gestalteten sich freundlicher, sodass der Wert in einer flachen Aufwärtsbewegung wieder bis an die 50-Tagelinie vordringen konnte. Diese verläuft aktuell bei 48,61 Euro und verläuft nahezu horizontal.

Zwar ist es den Käufern bereits Ende Januar gelungen, über ...

