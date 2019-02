Gastbeitrag von Edi Berger, Matthias Rauscher, Wiener Privatbank:"Im Rahmen des Starts der neuen Marktsegmentierung der Wiener Börse ist die Wiener Privatbank SE allen vier neu an der Börse im direct market plus gelisteten Unternehmen zur Seite gestanden. Unsere Dienstleistungen bei Börsezulassungsverfahren starten bereits vor dem Listing mit der wertpapiertechnischen Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien. In weiterer Folge liefert die WPB die Aktien in die Depots der bestehenden Aktionäre. Die Handelsaufnahme in den Dritten Markt der Wiener Börse stellt den erfolgreichen Abschluss der Begleitung des Einbeziehungsverfahrens dar. Aktiengesellschaften, die ein Listing im direct market oder direct market plus anstreben, müssen zuerst die ...

