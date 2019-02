Am Mittwoch stellt der südkoreanische Konzern in San Francisco seine neueste Smartphone-Flotte vor. Es gilt die Marktführerschaft zu verteidigen - nicht nur gegenüber Apple.

Am Mittwochabend deutscher Zeit präsentiert Samsung in San Francisco seine neuesten Premium-Smartphones. Die Veranstaltung findet direkt vor der Haustür seines wichtigsten Wettbewerbers Apple statt und nicht wie in den Vorjahren in New York.

Vieles ist inzwischen durchgesickert. Angeblich wird Samsung drei Modelle namens Galaxy 10 vorstellen. Das Spitzenmodell soll ab 1000 Euro zu haben sein.

Neben einem neuen Display, in das ein Loch für die Frontkamera eingelassen ist, soll ein Fingerabdrucksensor präsentiert werden, der unter dem Display verbaut ist. Zwei Varianten, so wird spekuliert, sollen über eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite verfügen. Erwartet werden außerdem ein Fitnessband, eine Smartwatch und drahtlose Kopfhörer.

Faltbares Display weckt Hoffnungen

Der eigentliche Star bei der Präsentation in San Francisco soll jedoch ein faltbares Smartphone sein, das der südkoreanische Konzern angeblich noch im Frühjahr auf den Markt bringen wird. Im vergangenen November war der Prototyp auf der weltweiten Entwicklerkonferenz des Konzerns in San Francisco gezeigt worden.

Noch ist unklar, ob es überhaupt einen nennenswerten Markt für faltbare Displays gibt und ob der größere Bildschirm tatsächlich die Nachteile beim Gewicht und vor allem Stromverbrauch aufwiegt. Bei der Entwicklerkonferenz von Samsung war ein Workshop für App-Entwickler zum Thema faltbare Displays allerdings so überfüllt, dass Interessenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...