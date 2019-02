Der südafrikanische Goldproduzent AngloGold Ashanti (WKN 164180) ist im zweiten Halbjahr 2019 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und meldete einen Nettogewinn, der auch auf die Restrukturierung der Bergbaubetriebe in Südafrika zurückzuführen war. In den sechs Monaten bis Ende Dezember erzielte der Konzern einen Gewinn von 100 Mio. Dollar nach einem Verlust von 15 Mio. Dollar im gleichen Zeitraum 2017. Der Umsatz des ...

