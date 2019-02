Das Laden von Elektrofahrzeugen dauert zu lange. Die Fahrzeuge sind im Alltag kaum zu gebrauchen. So oder ähnlich argumentieren viele Autofahrer beim Thema Elektromobilität. Damit die Elektromobilität im Alltag ankommen kann, müssen die Unternehmen und Forschungseinrichtungen elektrotechnischen Grenzen aller beim Laden beteiligten Komponenten und Systeme erforschen. Zu diesem Zweck ging im Juli 2016 das Forschungsprojekt Fast-Charge an den Start. Ladeleistungen von bis zu 450 kW testeten die Projektteilnehmer dabei. Ziel war es, das Laden so schnell und komfortabel wie das Tanken zu machen.

Das Gemeinschaftsprojekt konzentrierte sich auf die Erforschung sämtlicher Aspekte des Schnellladens, um die erforderlichen Technologien für den Einsatz im Alltag nutzbar zu machen. Neben der Leistungssteigerung untersuchten die Projektteilnehmer daher auch die Grundlagen und Prozesse für den Betrieb von Ultraschnellladesystemen. Auch den für Nutzer so wichtigen automatisierten Anmelde- und Abrechnungsprozess, auch Plug-&-Charge genannt, bezogen sie mit ein. In dem auf drei Jahre ausgelegten und durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderten Projekt, das sämtliche Aspekte des Ladevorgangs abdeckt, engagierten sich BMW als Konsortialführer, Allego, Porsche, Siemens sowie Phoenix Contact E-Mobility (Bild 2).

Mit der Einweihung dieses High-Tech-Ladesystems im bayerischen Jettingen-Scheppach - an der A8 zwischen Ulm und Augsburg - hat das Konsortium im Dezember 2018 den Beweis erbracht, dass Ladezeiten von weniger als drei Minuten für die ersten 100 Kilometer Reichweite im Praxisbetrieb möglich sind. Nur 15 Minuten dauert der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent State-of-Charge (SOC), also für eine fast volle Batterie.

Laden mit Forschungsfahrzeugen

Für diese leistungsfähige Ladeinfrastruktur sind Fahrzeuge notwendig, die diese hohen Leistungen aufnehmen und in ihrer Batterie speichern können. Im Fast-Charge-Projekt stellten die Teilnehmer Porsche und BMW entsprechende Forschungsfahrzeuge. BMW hat hierzu einen i3 mit einer Hochvoltbatterie mit 57 kWh Netto-Kapazität ausgestattet, was einen Ladevorgang von 15 Minuten mit 175 kW möglich ...

